Apple a sorti cette semaine iOS 16.3.1 pour iPhone et iPad, et la mise à jour cause un problème avec Google Photos : il n’est plus possible d’utiliser l’application.

De nombreux utilisateurs ayant installé iOS 16.3.1 sur leur iPhone ou iPad rapportent que l’application Google Photos plante après l’ouverture. Il n’est malheureusement pas possible de faire quoi que ce soit, si ce n’est d’attendre un correctif de la part de Google qui devra proposer une mise à jour via l’App Store.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur l’origine du problème. C’est assez surprenant en soi sachant que les changements d’iOS 16.3.1 ne semblent pas avoir un impact direct avec une application comme Google Photos. Pour rappel, voici les correctifs :

Les réglages iCloud pouvaient ne pas répondre ou s’afficher de manière incorrecte lorsque des apps utilisaient iCloud.

Les requêtes Siri concernant l’app Localiser pouvaient ne pas fonctionner.

Optimisations de la détection des accidents sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Aussi, la mise à jour bouche des failles de sécurité, dont une qui concerne WebKit, le moteur de rendu de Safari. Selon Apple, des hackers ont déjà exploité cette faille.

Vous l’avez donc compris : il est important de mettre à jour vers iOS 16.3.1 pour avoir une meilleure sécurité. Mais dans le même temps, ça coince si vous êtes un utilisateur de Google Photos.