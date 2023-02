Primate Labs annonce aujourd’hui la disponibilité de Geekbench 6, la nouvelle version de son outil de benchmark. C’est disponible sur les différentes plateformes, dont iOS et macOS pour ce qui est d’Apple.

Disponibilité de Geekbench 6

Geekbench est un outil de benchmark bien connu qui permet d’obtenir des scores. Cela est possible avec une série de tests qui ont lieu au niveau du processeur. Il y a un score qui concerne un cœur du processeur et un autre score qui concerne tous les cœurs. Plus le score est élevé, plus le processeur est puissant.

L’objectif principal de Geekbench 6 est de s’adapter au matériel moderne et d’utiliser des tests qui reflètent mieux les charges de travail actuelles. Dans cette optique, la nouvelle version comporte quelques nouveaux tests. Ces tests incluent le flou d’arrière-plan (tel qu’il est utilisé dans les appels vidéo), les filtres photo des applications de réseaux sociaux, la détection d’objets pour l’intelligence artificielle, ainsi que de nouveaux tests pour le marquage des métadonnées sur les photos et le traitement du texte. Primate Labs souligne également que de nombreux tests existants ont été mis à jour pour mieux refléter les charges de travail modernes.

Primate Labs explique que les tests sont en mesure de mieux représenter les types de fichiers que les clients sont susceptibles d’utiliser ou d’interagir en 2023, et sont plus proches des charges de travail utilisées par les applications. Dans la foulée, le groupe annonce que l’outil a été mis à jour pour mieux tirer parti de la puce/carte graphique (GPU) pour l’apprentissage automatique afin d’obtenir des comparaisons multiplateformes plus précises.

Geekbench 6 est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iOS et sur le site officiel pour macOS. Il y a également une disponibilité pour Windows, Linux et Android. L’outil est gratuit pour une utilisation non-commerciale. Sinon, il faut prendre la version Pro. Son prix est temporairement de 79$, cela passera à 99$ dans deux semaines.