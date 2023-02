Apple propose de temps en temps des mises à jour pour ses produits comme les iPhone, iPad, Mac et d’autres comme les AirPods ou même le chargeur MagSafe Duo. Aujourd’hui, nous avons le droit à une mise à jour du firmware… du câble USB-C vers MagSafe 3.

En effet, même le câble USB-C vers MagSafe 3 a le droit à une mise à jour, il s’agit du firmware 10M1543. La mise à jour s’effectue automatiquement lorsque le câble est branché et il ne semble exister aucun moyen de vérifier quelle est la version installée actuellement. De plus, Apple ne communique aucune information sur les changements ou correctifs à retrouver avec la nouvelle version distribuée aujourd’hui.

Voici comment Apple présente son câble :

Ce câble d’alimentation de 2 m comporte un connecteur MagSafe 3 magnétique qui guide la fiche dans le port de charge de votre portable Mac. Associez-le à un adaptateur secteur USB‑C compatible pour recharger votre ordinateur portable depuis une prise murale et profiter de capacités de charge rapide. La connexion magnétique est assez puissante pour résister à la plupart des déconnexions involontaires. Si toutefois une personne tire malencontreusement sur le câble, ce dernier se détache et permet d’éviter une chute éventuelle de votre portable Mac. Le voyant LED devient orange quand la batterie est en train de charger et vert quand elle est complètement chargée. Fabriqué dans un matériau tissé pour une plus grande résistance.