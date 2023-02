Décidément, la mise en place de l’App Tracking Transparency a laissé des traces douloureuses chez Meta. L’option iOS permettant aux utilisateurs d’accepter ou de refuser le suivi pub dans les apps a coûté pas moins de 10 milliards de dollars à Meta sur la seule année 2022, des milliards de dollars qui manquent terriblement à Meta au moment même où le métavers est un véritable gouffre financier (entre 3 et 4 milliards de pertes trimestrielles). Alex Schultz, le directeur du Marketing chez Meta, en a encore la joue toute rouge, au point de citer Apple dans son dernier mémo adressé aux employés ! Cette note tente péniblement de redonner du courage aux troupes tout en alignant les nombreux périls auxquels Meta devra faire face ; et le plus grand de ces périls resterait… Apple : « Nous sommes toujours à la merci d’Apple » écrit Schultz noir sur blanc.

Sans le dire, le directeur du Marketing fait ici mention de l’App Tracking Transparency, mais un autre danger marqué d’une pomme pourrait bientôt inquiéter les dirigeants de Meta : Apple lancera son casque Reality Pro cette année, et ce dernier est annoncé pour être un redoutable concurrent du Meta Quest Pro (redoutablement plus cher aussi…). Lorsqu’on sait à quel point Mark Zuckerberg a décidé de tout miser sur le métavers, l’hypothèse d’un Apple écrasant tout sur le secteur de la VR professionnelle (dans un premier temps) avant de s’attaquer au grand public (dans un second temps) a sans doute de quoi faire transpirer à grosses gouttes Zuckerberg et son staff…