Après une baisse des ventes lors du Q4, les ventes d‘iPhone repartent à la hausse en Chine. La saison du nouvel an chinois a démarré un peu plus tôt cette année, ce qui a été l’occasion de démarrer des offres promotionnelles durant les derniers jours de décembre. Le géant de l’eCommerce chinois JD.com a ainsi proposé de grosses promotions sur les iPhone dès le 29 décembre. Les efforts tarifaires d’Apple en Chine (Cupertino valide bien sûr les offres promos) mais aussi ceux de tous les autres fabricants ont visiblement bien fonctionné : si l’on en croit Counterpoint, les ventes de smartphones en Chine ont fortement augmenté sur le mois de janvier. Plus de 7 millions de mobiles se sont écoulés avant même le démarrage de la saison du nouvel an chinois.

Chaque semaine de janvier, ce sont ainsi 6,7 millions de mobiles en moyenne qui se sont écoulés, bien au dessus des 5,5 millions de ventes hebdomadaires du mois de janvier 2022. Séquentiellement (par rapport au Q4 2022), les ventes de smartphones ont augmenté de plus de 40% en Chine. Dans ce contexte plutôt favorable, Apple reste le plus gros fabricant de mobiles en Chine, les ventes d’iPhone progressant de 6% d’une année sur l’autre. Alors certes, une hirondelle ne fait pas le printemps tout comme des ventes de janvier ne donneront pas la température du marché pour le reste de l’année, mais pour Apple c’est toujours bon à prendre, d’autant que les ventes d’iPhone ont nettement baissé lors du Q4.