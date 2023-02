Malgré les dénégations de ses dirigeants, Apple n’est pas l’unique géant de la tech à ne pas « dégraisser » en cette période de crise. Si l’on en croit en effet plusieurs sources, la firme de Cupertino aurait mis à la porte des centaines de contractuels en quelques semaines à peine. Le New York Post affirme qu’il s’agit de « travailleurs employés par des agences extérieures qui travaillent aux côtés des employés d’Apple sur des projets ». En 2022, Apple avait déjà arrêté les missions d’une centaine de contractuels.

Alors certes, le nombre de personnes concernées est loin d’être aussi important que ce que l’on constate chez la la plupart des poids lourds de la tech américaine, mais au final, Apple chercherait bien lui aussi à réduire les coûts en taillant dans la masse salariale, et ce même si les salariés du groupe sont encore considérés comme des intouchables. Le New York Post note qu’Apple n’a même pas attendu la fin des contrats (pour ne pas les renouveler) et a préféré rompre les contrats en cours. Pire encore, Apple n’aurait pas tenu la promesse faite à certains de ses sous-traitants de ne pas toucher aux contrats en cours… D’autres contractuels affirment avoir été traités par Apple comme des citoyens de seconde zone, sans stock options et sans couverture santé.