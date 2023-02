Le mode PiP (Picture in Picture) arrive enfin dans la version iOS de WhatsApp Messenger (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). La fonction est en phase de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone, et son intégration ne devrait pas poser problème : la fonction PiP remplace en effet la mise en pause de l’appel vidéo lorsque l’on « swipe » en cours appel. Le même « swipe » sur l’écran déclenchera désormais automatiquement le mode Picture in Picture (image dans l’image) sous la forme d’un écran miniature et il sera donc possible cette fois de poursuivre la conversion au lieu de tout arrêter. La mise à jour inclut aussi l’ajout de légendes lors de l’envoi de document, des sujets et descriptions de groupe plus longs afin de faciliter la description des groupes et des avatars personnalisés que l’on pourra utiliser en tant que que stickers et photos de profil.

WhatsApp avait annoncé dès le mois de décembre que la nouvelle fonction PiP était en cours de développement. Le mode PiP est devenu un incontournable des applications de messagerie moderne : pouvoir réduire la fenêtre de chat vidéo afin de disposer de l’espace d’affichage de son smartphone pour faire tout autre chose (ou aller chercher des infos importantes pour la conversation) est une fonction désormais standard pour ce type d’outil. Pour rappel, le mode PiP a été introduit pour la première fois dans iOS 14.