Dust & Neon (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est de sortie dans le catalogue gaming de Netflix. Ce titre de David Marquardt Studios et Rogue Games est un twin stick shooter roguelite mâtiné de tactical et mettant en scène des androïdes cow-boy dans un far-west rétro-futuriste Malgré le choix du low poly, la réalisation générale est excellente pour le genre et les affrontement en semi temps réel restent franchement dynamiques. Les armes façon steampunk sont diversifiées et hautement customisables, de quoi renvoyer ad patres les hordes de robots-hors la loi qui peuplent le voisinage. Les plus attentifs au genre auront noté que le gameplay ainsi que le côté futuriste des armes rappellent beaucoup l’excellent Tesla vs Lovecraft (lui aussi disponible sur iOS). Plusieurs modes de jeu sont disponibles, Élimination totale, Attaque de train ou Sabotage.

En bref, un très bon jeu de plus pour le catalogue gaming de Netflix qui continue d’aligner les titres indés de qualité. Si ce n’était le prix de l’abonnement chez le numéro un du streaming, il n’y aurait actuellement pas longtemps à hésiter entre les propositions vidéoludiques de Netflix et celles d’Apple Arcade…