Un iPhone de 2007, à savoir le tout premier modèle d’Apple, encore emballé, a été vendu aux enchères et le prix final a été de 63 356,40 dollars. Jamais un tel iPhone n’avait été vendu aussi cher.

Le lot de l’iPhone de première génération a été mis en ligne chez LCG Auctions le 2 février et s’est terminé le 19 février. Pendant cette période, le lot devait rapporter environ 50 000 dollars, mais il a largement dépassé ce montant. Le prix de départ de 2 500 dollars a été suivi de 27 offres, portant le prix du smartphone scellé en usine à 63 356,40 dollars, avec la prime de l’acheteur comprise.

En comparaison, un iPhone scellé vendu en août est parti à plus de 35 000 dollars, tandis qu’un autre vendu en octobre a atteint 39 339,60 dollars.

Voici ce qu’a indiqué la maison d’enchères :

Notre offre a été consignée par la propriétaire d’origine du téléphone, Karen Green, et est couplée avec une grande histoire qui a d’abord été partagée sur le segment de la chasse au trésor de l’émission de télévision syndiquée The Doctor & The Diva. Vieux de presque 16 ans, le téléphone se présente magnifiquement, avec des coins nets à l’avant et à l’arrière, des couleurs riches et des caractéristiques « case fresh ». Les étiquettes au dos sont immaculées sous le sceau et l’usure en rayon est minime. C’est le premier iPhone original dans un état acceptable à être mis aux enchères depuis la vente record d’octobre. Il s’agit d’une pièce vraiment remarquable qui présente un grand intérêt pour les collectionneurs et les investisseurs.