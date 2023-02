De nombreux utilisateurs rapportent un étrange dysfonctionnement de la page support d’Apple, qui affiche un message d’erreur en relation avec un « Url Invalide ». Le site semble très bien fonctionner pour certaines personnes, et n’est donc plus du tout accessible pour d’autres. Les plaintes s’accumulent en ce moment même sur les réseaux sociaux, au point qu’Apple ne devrait plus trop tarder à communiquer sur le sujet (du moins on l’espère…). Plus étrange encore, la page statut qui affiche l’état des services Apple n’indique pas de problèmes concernant le site de support.

Sachant que la page support est visitée principalement par des personnes qui ont déjà un soucis avec leur appareil ou logiciel Apple, on peut mesurer sans peine le niveau de frustration qui doit être le leur. L’absence de communication d’Apple rajoute encore une couche à ce soucis d’infrastructure. Espérons au moins qu’Apple a déjà mis ses ingénieurs sur le coup à défaut de s’exprimer sur la panne… Et vous cher lecteur, rencontrez-vous un soucis avec la page support d’Apple ?