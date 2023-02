Surprise : le jeu d’horreur The Medium, qui fut la première grosse exclusivité des Xbox Series à leur lancement, est annoncé sur les Mac Apple Silicon (M1, M2), et seulement sur ces Mac (Pas de compatibilité avec les Mac Intel). L’annonce du studio Bloober Team (Observer, Layers of Fear 1 et 2, Blair Witch) intervient au moment où Apple semble à nouveau croire en ses Macs comme de possibles machines de jeu, mais comme le dirait l’adage « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Et puisque l’on parle de saisons, c’est en été que The Medium devrait faire frissonner les macophiles amateurs d’horreur psychologique. Le genre horreur sera plutôt bien représenté sur Mac cette année puisque l’excellent Resident Evil Village de Capcom passera lui aussi une tête sur les machines marquées d’une pomme.



Le studio Bloober Team ne précise pas si The Medium aura bénéficié du même niveau d’optimisation que Resident Evil Village, ce dernier étant compatible Metal 3 et Metal FX (des technologies d’Apple qui améliorent grandement le rendu et le framerate ainsi que l’a démontré une vidéo comparative de Digital Foundry). Il reste sans doute beaucoup à faire pour qu’Apple parvienne à convaincre les quelques studios intéressés par des portages Mac d’utiliser ces technologies logicielles « maison »