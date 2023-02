Linux est compatible avec les Mac M1 depuis le mois de juin 2021, et Linus Torvald en personne nous annonce que la dernière mise à jour du noyau (6,2) pousse l’avantage un peu plus loin avec la prise en charge des puces Apple Silicon M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. On notera que Linux est déjà compatible avec ces processeurs depuis belle lurette, mais la compatibilité est désormais effective au niveau du noyau Linux lui-même.

Les processeur Apple M2 seraient aussi compatibles au niveau du noyau d’Asahi Linux, mais il faudra encore attendre un peu pour les M2 Pro et M2 Max. Le projet Asahi Linux est encore plus complet que la mise à jour officielle du noyau puisqu’il prend déjà en charge les pilotes hardware pour les Mac Apple Silicon. Ce n’est certes pas la première fois qu’une distrib parallèle laisse sur place le Linux « officiel », mais dans le cas des Mac Apple Silicon, le retard à l’allumage est véritablement conséquent. Plusieurs des contributeurs du projet Asahi ont d’ailleurs décidé de poursuivre leur route sans remonter leurs propres modifications aux équipes en charge du noyau officiel.