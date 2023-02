Cela fait un moment maintenant qu’Apple met en avant l’Apple Watch comme un produit fort intéressant pour tout ce qui touche au domaine de la santé. Le constructeur continue sur cette lancée aujourd’hui avec des façons dont la montre est utilisée par les chercheurs pour « explorer de nouvelles frontières en matière de santé cardiaque ».

Plusieurs tests de santé avec l’Apple Watch

Apple fait savoir que les projets à venir comprennent l’utilisation de l’application ECG (électrocardiogramme) de l’Apple Watch avec des enfants et des adolescents, la mesure de la santé cardiaque des pompiers, et bien plus encore.

Dans les mois à venir, le docteur Rachel Conyers et son équipe du Murdoch Children’s Research Institute en Australie exploreront la sensibilité de l’application ECG de l’Apple Watch chez 40 enfants et adolescents. Actuellement, l’application est autorisée pour une utilisation chez les patients adultes.

À l’université A&M du Texas, le professeur associé So-Min Cheong fera équipe avec Marco Perez de Stanford Medicine pour étudier l’impact de la fumée des feux de forêt sur la santé cardiaque. La saison des feux de forêt commence au printemps au Texas et en été en Californie, et jusqu’à 200 pompiers de ces endroits participeront à l’étude. À partir de l’Apple Watch, l’étude prévoit de surveiller la fréquence et le rythme cardiaques, le sommeil, l’oxygène dans le sang, les données d’activité, etc. Les pompiers porteront également un appareil de mesure de la qualité de l’air et répondront à des enquêtes relatives au sommeil, à l’activité et aux symptômes liés à la fumée des feux de forêt.

Aux centres médicaux universitaires d’Amsterdam, le docteur Sebastiaan Blok utilise l’Apple Watch pour étudier les moyens de détecter plus tôt la fibrillation auriculaire. Dans le cadre de l’étude, l’équipe prévoit de recruter plus de 300 patients âgés de plus de 65 ans qui répondent à un seuil de risque de fibrillation auriculaire. La moitié des participants — le groupe d’intervention — porteront l’Apple Watch pendant au moins 12 heures par jour. Les participants doivent faire un ECG une fois toutes les trois semaines, ou s’ils commencent à ressentir des symptômes. Si le participant reçoit une notification de rythme irrégulier, les chercheurs se connecteront avec lui et lui demanderont de faire un ECG et de partager les résultats. Dans les trois semaines suivant l’étude, les chercheurs ont pu identifier un participant atteint de fibrillation auriculaire dans le groupe d’intervention qui ne présentait aucun symptôme.

Apple vante également son programme d’aide aux chercheurs, qui vise à fournir des Apple Watch aux chercheurs pour leur permettre d’innover dans la recherche sur la santé, notamment dans la compréhension scientifique du cœur.