Uber l’avait annoncé lors de la WWDC 2022 et c’est désormais en cours de déploiement : le géant américain du VTC annonce aujourd’hui prendre en charge la fonction Activités en Direct (Live Activities) d’iOS 16, et ce dans 1200 villes à travers le monde (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). La fonction, qui consiste à afficher une notification sur la course commandée (notamment le temps d’attente du véhicule) est actuellement en cours de déploiement (mais visiblement pas encore disponible en France). Outre le temps d’attente, la plaque d’immatriculation et le type de véhicule Uber sont aussi affichés en notif. Vraiment pratique.

A noter que d’ici quelques mois, les Live Activities seront aussi pris en charge par l’application Uber Eats (livraison de repas à domicile). Pour rappel, Live Activities permet aux utilisateurs d’iPhone sous iOS 16 d’afficher des informations en temps réel sur l’écran de verrouillage ainsi que dans la zone île dynamique des iPhone 14 Pro et Pro Max. L’avantage est bien sûr de ne plus avoir à lancer une app pour afficher certaines informations sur son iPhone.