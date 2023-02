TSMC va construire un immense site de production de puces 3 nm en Arizona, un site dont profitera bien sûr Apple, dont TSMC est le principal fondeur de puces. Un article du New York Times rapporte aujourd’hui que nombre d’employés du groupe ne seraient pas particulièrement enchantés par ce projet de construction (baptisé projet Phoenix). Le New York Times a interrogé 11 employés de TSMC, et l’ambiance n’est pas à l’enthousiasme: certains employés doutent de la pertinence du projet et estiment que couper les salariés de leur base « taiwanaise » fait peser un risque sur le leadership de TSMC dans le secteur des puces mobiles. Les salariés craignent aussi que les travaux de recherche et de développement ne soient négativement impactés par le nouveau site.

D’autres employés se montrent hésitant à travailler sur le sol américain et craignent clairement un choc de culture. Difficile dans ces déclarations de faire la part des choses entre les craintes légitimes et une forme de protectionnisme un poil chauvin (« on est meilleurs chez nous ! ») mais il est désormais acquis que la migration d’une partie de la force de production de TSMC génère autant d’attentes que d’inquiétudes, tout au moins chez les salariés du groupe.