Après macOS et Windows, c’est au tour d’iOS et d’Android d’avoir le droit au nouveau Bing avec ChatGPT. On le retrouve également dans Microsoft Edge et sur Skype.

ChatGPT s’installe chez Microsoft sur iOS

Disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android, l’application Bing propose un nouveau design et une expérience renouvelée. En cliquant sur l’icône Bing en bas de l’écran, vous pouvez lancer une nouvelle session de chat et interagir de la même manière que sur ordinateur, en posant des questions simples ou complexes pour obtenir des réponses et des liens sourcés. Vous pouvez également choisir le mode d’affichage des réponses — sous forme de puces, de texte ou de réponses simplifiées. Vous pouvez aussi découvrir l’expérience de chat de Bing pour affiner votre requête ou composer un e-mail, un poème ou une liste.

Avec le lancement de la nouvelle application mobile Bing, Microsoft ajoute l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de la preview : la voix. Disponible sur mobile et sur ordinateur, la recherche vocale offre une plus grande flexibilité dans la façon dont vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses de Bing. En outre, ceux qui ont accès à la preview pourront utiliser la nouvelle expérience Bing depuis la page d’accueil de l’application mobile Microsoft Edge.

D’autre part, Microsoft annonce l’ajout de Bing dans Skype, propulsé par l’intelligence artificielle. En ajoutant Bing à votre groupe de discussion, comme vous le feriez pour n’importe quel contact Skype, vous disposez d’un copilote qui répondra à vos questions et fournira des informations à l’ensemble des membres du groupe. Par exemple, si vous discutez avec votre famille de vos prochaines retrouvailles, vous pouvez simplement demander à Bing de vous suggérer des destinations, de vous fournir les prévisions météorologiques et de suggérer des activités intéressantes pour votre voyage ; tous les membres de la discussion auront alors accès aux résultats.

Les applications Bing, Microsoft Edge et Skype sont disponibles sur l’App Store. À noter qu’il faut avoir été accepté au programme de bêta pour tester la nouvelle version avec ChatGPT. Vous pouvez vous inscrire sur cette page.