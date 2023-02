Développé par le studio Alpha Dog Games au sein de Bethesda, Mighty Doom n’a qu’un lointain rapport avec le FPS culte d’ID Software. Alors certes, on retrouve le Doom Slayer ici dans une version comics et assez mignonne, mais le gameplay passe de la vue à la première personne à un top down shooter mâtiné de rogue lite, avec plein de power-ups et d’items à récupérer (ou à acheter in-apps). Hormis ce grand écart avec le titre d’origine, ce Mighty Doom a vraiment l’air fun à jouer si l’on se fie au premier trailer de gameplay, sans oublier une grosse louche d’humour bien sanglant (et là, c’est raccord avec les petites piques assassines du Doom Slayer).

Espérons juste que les niveaux seront assez variés, tout comme les types d’ennemis rencontrés, afin de justifier que l’on y revienne entre deux séances de Doom Eternal. Mighty Doom sera disponible sur iOS et Android le 21 mars prochain, et il est déjà possible de précommander le titre sur la page consacrée au jeu.