Au mois de septembre dernier, le fabricant chinois realme avait demandé à ses clients « What’s your dream island like? » (trad : »Quelle serait l’île de vos rêves ? ») en référence à ce qui était déjà envisagé comme une copie pure et simple de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max. Le résultat de cette copîe ce travail a été publié sur Twitter par le CEO de realme, Madhav Sheth !

Ce dernier a publié un cliché montrant un smartphone realme série C avec un équivalent de la Dynamic Island. Cette zone d’affichage est ici baptisée la « Mini Capsule ». A priori cependant, l’animation dynamique de cette mini capsule serait uniquement rattachée à l’affichage de la capacité de charge de la batterie et à rien d’autre. Autant dire que l’on serait assez loin de la variété de notifications de la Dynamic Island.

realme n’est pas le seul fabricant à copier trivialement la Dynamic Island : le chinois LeEco (qui avait traité Apple de « nazi ») avait déjà fait de même avec un clone de l’iPhone 14 Pro. Après tout, Steve Jobs ne disait-il pas que la copie est le meilleur des hommages ?