Après une phase de test, voici que l’application myCanal est disponible pour tout le monde sur Mac. En effet, Canal+ la propose aux utilisateurs de macOS par le biais du Mac App Store.

myCanal débarque sur Mac avec une application dédiée

L’application permet de regarder les chaînes de télévision, que ce soit les chaînes Canal+ ou les autres (tout dépend de votre offre). Il y a aussi bien le direct que le replay. Aussi, on retrouve la possibilité de voir les films et séries disponibles sur la plateforme. Il y a quelques avantages par rapport au site Web, comme le fait de pouvoir enregistrer les programmes et les regarder plus tard, sans forcément avoir une connexion Internet au moment du visionnage. On retrouve par ailleurs le mode Picture-in-Picture, le multi-live et plus encore.

Voici les différents points mis en avant par Canal :

La Live TV : regardez jusqu’à 180 chaînes en live accessibles selon votre abonnement (dont les chaînes de la TNT : TF1, F2, M6, etc…)

Le replay : profitez des milliers de programmes disponibles à tout moment en VF et en VOST.

Le start-over : ne ratez plus le début de votre programme en live et revenez jusqu’à 8h en arrière.

Le mode expert : vivez une expérience sport immersive nourrie par des données en temps réel comme des temps forts vidéos, des caméras additionnelles etc.

Le téléchargement : téléchargez vos programmes et regardez les hors connexion où que vous soyez, quand vous souhaitez.

La recommandation personnalisée : découvrez une sélection de programmes adaptée à vos goûts.

La reprise de lecture : reprenez votre programme là où vous l’avez laissé et sur n’importe quel écran.

Les profils : créez des profils et offrez un espace personnalisé à chacun.

Le Multi-Live : scindez votre écran et suivez jusqu’à 4 chaînes en live en même temps.

Le Guide TV.

L’application myCanal est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Mac App Store. Il faut toutefois un abonnement pour regarder les chaînes.