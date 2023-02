Apple TV+ annonce avoir donné son feu vert pour The Last Frontier, une nouvelle série de 10 épisodes avec Jason Clarke dans le rôle principal. L’acteur australien est notamment connu pour avoir joué dans Des hommes sans loi, Zero Dark Thirty, La Planète des singes : L’Affrontement et Terminator Genisys.

Avec Jason Clarke dans le rôle du maréchal américain Frank Remnick, The Last Frontier suit Frank, le seul maréchal responsable des landes tranquilles et accidentées de l’Alaska, dont la juridiction est bouleversée lorsqu’un avion de transport de prisonniers s’écrase dans la nature isolée, libérant des dizaines de détenus violents. Chargé de protéger la ville qu’il a juré de protéger, il commence à soupçonner que le crash n’était pas un accident, mais la première étape d’un plan bien conçu ayant des implications politiques internationales.

La nouvelle série sera produite par Apple Studios. Sam Hargrave réalisera le premier épisode et sera producteur exécutif aux côtés de Jason Clarke, Jon Bokenkamp et Richard D’Ovidio, qui sont les deux créateurs du programme.

The Last Frontier aura le droit à 10 épisodes, mais il n’est pas précisé s’il y aura d’autres saisons. Aussi, il n’y a aucune information sur le reste du casting ni sur la date de sortie.