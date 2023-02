C »est un documentaire d’un nouveau genre que nous propose Eugène Lévy, producteur et interprète de la docu-fiction The Reluctant Traveller. La série en 8 épisodes nous permet de découvrir les endroits les plus étonnants de notre planète, de la Finlande au Costa Rica en passant par Venise, les Maldives, l’Afrique du Sud ou bien encore Tokyo. Les visites d’Eugène Lévy sont à chaque fois singulières : en Finlande, l’acteur rejoint l’hôtel Artic Treehouse grâce à un traineau tiré par des chiens, et ne manque pas de goûter la Vodka locale ! A Lisbonne, Eugène Lévy apprend à faire de la sauce piri-piri, et à Tokyo, l’acteur assiste à des combats de Sumo.



La qualité de production est élevée, la BO plus proche de ce que l’on attend généralement pour un film, les situations sont vraiment insolites, et Eugène Lévy ne se départit jamais d’un humour plutôt fin. The Reluctant Traveller est donc une chouette série documentaire, dont les 8 épisodes de la saison 1 sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.