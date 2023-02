Une enquête du Wall Street Journal révèle que certains voleurs s’apprêtant à voler des iPhone se chargent de rester à proximité des victimes avant de passer à l’acte, en espérant qu’elles déverrouilleront leur téléphone avec le code. Ainsi, les voleurs pourront utiliser le code pour accéder au contenu et ne pas avoir un iPhone verrouillé entre les mains.

Attention au code de votre iPhone

Toutes les victimes interrogées ont déclaré que leurs iPhone avaient été volés alors qu’elles se trouvaient dans des bars ou d’autres lieux publics la nuit. Certaines victimes ont dit que des inconnus leur ont arraché les iPhone des mains, tandis que d’autres ont dit avoir été agressées physiquement et intimidées.

Le fait d’avoir le code permet de déverrouiller l’iPhone et d’avoir accès à tout ce qui est dessus. Cela permet aussi aux voleurs de réinitialiser le mot de passe du compte Apple configuré. Par la suite, le voleur peut désactiver la fonction Localiser sur l’appareil, empêchant ainsi le propriétaire de l’iPhone de suivre sa localisation ou d’effacer l’appareil à distance via iCloud. Le voleur peut également supprimer du compte d’autres appareils Apple de confiance pour verrouiller davantage la victime.

Ça ne s’arrête pas là, puisque le voleur peut également modifier les coordonnées d’un identifiant Apple et mettre en place une clé de récupération afin d’empêcher une victime de récupérer le compte.

Apple a réagi à cette affaire par le biais d’une porte-parole :

Les chercheurs en sécurité s’accordent à dire que l’iPhone est l’appareil mobile grand public le plus sûr et nous travaillons sans relâche chaque jour pour protéger tous nos utilisateurs contre les menaces nouvelles et émergentes. Nous compatissons avec les utilisateurs qui ont vécu cette expérience et nous prenons très au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs, aussi rares soient-elles. Nous continuerons à faire progresser les protections pour assurer la sécurité des comptes d’utilisateurs.

Comment mieux se sécuriser ?

Une astuce peut être d’utiliser un code alphanumérique plutôt que 4 ou 6 chiffres. Les voleurs pourraient avoir un peu plus de mal à espionner le code alphanumérique complet. Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Face ID et code > Changer le code, entrez votre actuel puis touchez l’option « Option de code » et sélectionnez « Code alphanumérique perso ».

Aussi, il peut être conseillé d’utiliser en priorité Face ID ou Touch ID, et limiter l’usage du code en extérieur. Concernant les mots de passe, il est préférable de ne pas les stocker en clair. Le mieux est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe comme 1Password, Bitwarden ou un autre.