On apprenait il y a quelques jours que l’Exploratory Design Group (XDG) chez Apple mettait la dernière main à un capteur de taux de glucose non invasif. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, à l’origine de ces révélations, nous en dit aujourd’hui un peu plus sur ce groupe de travail dédié à des projets un peu spéciaux. On apprend notamment que le XDG a été fondé et dirigé par William C.Ahtas, un vétéran d’Apple (22 ans à Cupertino) ayant la pleine confiance de Steve Jobs et qui est malheureusement décédé l’an dernier. Les employés de l’Exploratory Design Group serait composé d’environ un centaine d’ingénieurs et de profils universitaires qui travailleraient au sein du bâtiment Tantau situé juste à côté de l’Apple Park (pour des raisons de confidentialité sans doute).

Le XDG dans son ensemble serait supervisé par le pôle Hardware Technologies Group, dont le directeur n’est autre que Johny Srouji, le maitre des processeurs chez Apple. Seule une partie du groupe serait affectée au capteur de glucose non invasif, le XDG étant en fait constitué de plusieurs équipes restreintes allouées à tel ou tel projet. Culte du secret oblige, les équipes ne communiqueraient pas entre elles, et un ingénieur affecté à tel ou tel groupe de travail resterait lié à ce groupe jusqu’à la fin du projet.

Outre le capteur de glucose, le XDG plancherait aussi sur une nouvelle génération d’écran (MicroOLED ?), une nouvelle technologie de batteries destinées à l’iPhone, ou bien encore des fonctions intégrées au Reality Pro (ou ses successeurs) pour les personnes atteintes de maladies oculaires, ainsi que d’autres projets nettement plus futuristes encore. Concernant plus spécifiquement le capteur de glucose, Mark Gurman livre de nouvelles révélations et affirme qu’Apple est parvenu à mettre au point un processeur photonique basé sur la technologie de spectroscopie d’absorption optique : en clair, le capteur-processeur serait capable de déduire le taux de glucose dans le sang à partir du niveau de lumière sous-cutanée .