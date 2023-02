L’iPad Pro 2024 devrait disposer de nouvelles dalles OLED et si l’on en croit le site coréen The Elec, ces écrans OLED seront beaucoup plus chers à produire que ceux des modèles actuels. Le coût de l’écran occuperait une part très significative du coût total des deux tablettes 11,1 et 13 pouces, soit respectivement 270 et 350 dollars (contre 100 et 150 dollars pour les dalles actuelles de même taille). L’un des processus de production réclamerait l’usage d’une structure en tandem à deux piles avec deux couches d’émission, ce qui permettrait de doubler la luminosité et de quadrupler la durée de vie de la dalle OLED (le point faible généralement de ce type d’écran).

Apple utiliserait aussi des des transistors à couches minces (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) avec une structure OLED hybride combinant une substrat OLED rigide encapsulé à une couche mince OLED flexible. Outre un gain en efficacité énergétique, cette couche LPTO permettrait aussi de réduire l’épaisseur globale de la dalle. The Elec estime qu’Apple fera payer le surcout de ces dalles… au consommateur (mais quelle surprise !). De nouvelles hausses de prix sont donc à prévoir. Le site confirme en outre que Lg Display aura en charge la production des panneaux OLED pour les iPad Pro 11,3 et 13 pouces, tandis que Samsung ne pendrait en charge qu’une partie de la production de ces mêmes panneaux pour le modèle 11,3 pouces.