La prochaine vente aux enchères de la maison Julien’s Auctions sera l’une des plus grosses ventes de produits Apple : plus de 500 produits Apple anciens seront ainsi proposés aux enchérisseurs. Ces machines font partie de la collection « Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive », une collection patiemment montée durant de longues années par un entrepreneur suisse passionné.

Explore the “The Apples,” a spectacular collection of more than 500 computers and Apple products spanning over forty years. The auction will take place Thursday, March 30th, 2023 at Julien’s Auctions Gallery in Beverly Hills and online on Julien’s Live.#apple #appleauction pic.twitter.com/GDYmxrRek5

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) February 23, 2023