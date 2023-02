Va t-il se produire sur le marché des puces ARM pour ordinateurs ce qui s’est déjà passé dans le secteur mobile ? Lors du MWC 2023, le CEO de Qualcomm Cristiano Amon a ainsi déclaré à la journaliste Joanna Stern que le processeur Oryon, fruit du rachat de NUVIA et destiné aux ordinateurs sous Windows, sera un concurrent crédible de l’actuel M2 d’Apple. Oryon devrait être dévoilé lors d’une conférence au mois de septembre ou octobre, mais Amon confirme durant l’interview que les premiers produits intégrant la puce seront finalement présentés durant le CES 2024, soit l’année même où Apple commercialisera des Mac tournant sous… M4 !

Windows PCs that compete with Apple M2-powered Macs? Here's Qualcomm's @cristianoamon at my #MWC2023 @WSJ Tech Things event talking about how the company's next chip for PCs is going to compete with Apple. Only problem? It's not shipping in products until early 2024. pic.twitter.com/84g6HZ0jtb

— Joanna Stern (@JoannaStern) February 27, 2023