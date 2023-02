Le leaker et analyste Ross Young aurait-il eu raison avant tout le monde ? Le site coréen The Elec (ré)affirme en effet, comme il l’avait déjà fait en janvier, que l‘iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront les premiers modèles d’iPhone à disposer d’un capteur Face ID situé sous l’écran. La zone de capteurs TrueDepth resterait alors visible uniquement en cas de sollicitations (déverrouillage Face ID, selfie, etc.). Malgré cette évolution, il resterait encore un poinçon sur l’écran, sans doute pour le capteur photo (pas sûr). La technologie ne serait pas encore tout à fait prête, ce qui expliquerait d’ailleurs que le capteur Face ID sous l’écran soit destiné à l’iPhone Pro de l’an prochain.

Apple parviendrait à placer tous ces capteurs sous l’écran dès l’an prochain

Qu’en sera t-il du Dynamic Island lorsque l’écran n’affichera plus aucune ouverture ? The Elec ne répond pas à cette question, mais l’on peut supposer qu’Apple gardera quand même cette fonction d’affichage et de notifications, ne serait-ce qu’à cause de la réception plutôt enthousiaste des utilisateurs. A noter que dans sa prévision de mai 2022, Young estimait que les modèles standards d’iPhone (non Pro) pourraient bénéficier du capteur Face ID sous l’écran à partir de 2025.