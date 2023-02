GoerTek aurait récemment perdu le contrat de fabrication des AirPods Pro, mais garderait tout de même la production des AirPods « standards ». Le président de la société, Kazuyoshi Yoshinaga, a en outre confirmé un investissement de 280 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle usine au Vietnam. Mais il y a sans doute un peu plus inquiétant car Yoshinaga affirme que tous ses clients américains le pressent de quitter complètement la Chine, un gros coup de pression qui serait aussi adressé à l’ensemble des fournisseurs.

Le président de GoerTek estime ainsi que 90% des firmes de technologie américaines presseraient leurs fournisseurs chinois (et non chinois)… de quitter la Chine ! La plupart de ces sociétés privilégieraient une ré-implantation de la production en Inde. « Nous recevons des demandes de nos clients presque tous les mois », déclare ainsi Yoshinaga ; « ‘Avez-vous des projets d’expansion en Inde ?' » La situation actuelle profiterait bien évidemment à Apple, qui tente depuis plusieurs trimestres d’accélérer la migration d’une partie importante de sa supply chain hors de Chine. La (mauvaise) gestion chinoise de la pandémie de Covid-19 ainsi que les tensions géopolitiques récurrentes entre la Chine et les Etats-Unis restent les premières causes de cette course à la « délocalisation chinoise ».