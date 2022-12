Les récents problèmes avec Foxconn en Chine pour la production d’iPhone poussent Apple à revoir ses plans et s’intéresser à une production en dehors du pays. Selon le Wall Street Journal, le fabricant a demandé à ses partenaires de produire davantage dans d’autres régions d’Asie, notamment en Inde et au Vietnam. Il cherche aussi à moindre dépendre de Foxconn, qui assemble notamment les iPhone.

Une production des produits Apple en dehors de la Chine

Apple a fait savoir à ses partenaires de fabrication qu’il souhaitait qu’ils commencent à essayer de réaliser une plus grande partie de la production en dehors de la Chine. Selon les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, si des pays comme l’Inde et le Vietnam ne sont pas en mesure de faire une introduction de nouveaux produits (NPI), ils resteront cantonnés à un rôle de second plan. Cependant, le ralentissement de l’économie mondiale et le ralentissement des embauches chez Apple ont rendu difficile pour le géant de la technologie d’allouer du personnel pour le travail en lien avec la NPI avec de nouveaux fournisseurs et de nouveaux pays.

L’objectif à long terme d’Apple est d’expédier 40 à 45% des iPhone depuis l’Inde, contre un pourcentage à un chiffre actuellement. Selon les fournisseurs, le Vietnam devrait assumer une plus grande part de la fabrication d’autres produits Apple tels que les AirPods, les Apple Watch et les MacBook.

Cette envie de produire en dehors de la Chine et de réduire sa dépendance à la Chine vient de plusieurs raisons, la plus récente étant ce qui se passe à l’usine de production d’iPhone à Shenzhen avec de nombreuses protestations d’employés. Ils critiquent la politique zéro-Covid de la Chine jugée beaucoup trop sévère et des primes qui n’ont pas été versées. Résultat : la production est au ralenti et les stocks d’iPhone 14 Pro sont au plus bas. Aussi, les ventes seront moins bonnes que prévu ce trimestre. Apple n’est évidemment pas satisfait de cette situation, d’où l’envie de trouver des alternatives.