Les iPhone 14 Pro devaient connaître un succès notable pour cette fin d’année, mais l’histoire sera différente selon Ming-Chi Kuo. L’analyste fait savoir que les problèmes de production chez Foxconn suite aux protestations des employés et aux départs de nombreux d’entre eux vont avoir un impact sur le nombre de modèles expédiés.

Selon Kuo, les expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max devraient être inférieures de 15 à 20 millions par rapport aux prévisions initiales. Pour tous les modèles d’iPhone, l’analyste s’attend maintenant à 70-75 millions de ventes au quatrième trimestre, soit 20% de moins que ce qu’il avait annoncé au départ.

Le taux moyen d’utilisation des capacités de l’usine d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou n’était que d’environ 20% en novembre, cela devrait passer à 30-40% en décembre. Le fait qu’elle n’est pas à pleine capacité a naturellement un impact sur le volume d’iPhone 14 Pro pouvant être produits chaque jour.

Au vu de la situation, Pegatron et Luxshare ont obtenu de Foxconn environ 10% des commandes d’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, respectivement. Mais les expéditions en masse ne se feront pas avant fin décembre au plus tôt. Selon l’avancement de la reprise de la production des iPhone 14 Pro, les expéditions en décembre pourraient encore être nettement inférieures aux prévisions.

D’autre part, Kuo déclare que la demande pour les iPhone 14 Pro et Pro Max va disparaitre au quatrième trimestre à cause de ces problèmes de production. En d’autres termes, l’analyste ne pense pas que les personnes n’ayant pas pu se procurer un modèle à cause du manque de stock attendront plusieurs semaines ou mois pour obtenir un modèle, et préféreront passer par une alternative.

L’annonce de Ming-Chi Kuo n’a pas vraiment rassuré les marchés, avec l’action qui est en recul de 1,41% à 142,19 dollars à la Bourse.