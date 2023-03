Apple ne veut pas perdre son avance technologique sur les processeurs. La firme de Cupertino annonce 1 milliard d’euros d’investissement supplémentaires pour l’expansion du Silicon Design Center (R&D) situé au centre de Munich en Allemagne. « Nos équipes de R&D à Munich sont essentielles à nos efforts pour développer des produits offrant des performances, une efficacité et des économies d’énergie supérieures », a ainsi déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple. « L’expansion de notre centre européen de conception de silicium permettra une collaboration encore plus étroite avec nos plus de 2 000 ingénieurs en Bavière travaillant sur des innovations révolutionnaires, notamment des conceptions de silicium personnalisées, des puces de gestion de l’alimentation et de futures technologies sans fil. »

Le centre de R&D s’étendra désormais sur Denisstrasse et Marsstrasse. Les trois nouveaux sites seront situés tout près du cantre de R&D situé à Karlstrasse. Pour rappel, en 2021, Apple avait déjà investit un milliard d’euros dans le Silicon Design Center de Munich. Plus globalement, la firme californienne a injecté plus de 18 milliards d’euros d’investissement dans plus de 800 sociétés allemandes sur les ( dernières années.