Il va être difficile de s’y retrouver dans les estimations de ventes d’iPhone sur le début de l’année en cours. Contrairement à ce qu’annonçait récemment JP Morgan, une note d’UBS basée sur des données de Counterpoint indique aujourd’hui que les ventes d’iPhone auraient bel et bien baissé en janvier – de 11% exactement par rapport au même mois de 2022 – mais cette chute des ventes serait moindre que le gros gadin enregistré sur le Q4 2022 (-18%). En séquentiel, la baisse serait limitée à -8%. Même aux Etats-Unis, l’iPhone aurait perdu du terrain (-4% sur janvier), même si là encore, c’est un peu mieux que les -8% enregistrés en décembre.

Malgré ces difficultés, le trimestre en cours pourrait au final se terminer sur une bonne note : la bonne tenue des ventes d’iPhone en Chine compense en grande partie le recul constaté dans le reste du monde. De plus, Apple hésiterait moins à accepter des promotions sur les iPhone, ce qui pourrait permettre de mieux écouler certains modèles. On notera qu’UBS maintient sa prévision de cours AAPL à 180 dollars l’action et conseille de gonfler son portefeuille d’actions avec des valeurs Apple, ce qui signifie en creux que la société d’analyse reste confiante sur l’avenir et estime que les difficultés actuelles seront temporaires.