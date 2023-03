L’intelligence artificielle est de plus en plus importante de nos jours et Apple a décidé d’y faire attention avec son App Store. La société a refusé une mise à jour de BlueMail, une application d’e-mail qui a décidé de s’appuyer sur ChatGPT avec sa nouvelle version.

Pour Apple, il faut avoir 17 pour utiliser l’IA

Apple a fait savoir à Blix, qui développe BlueMail, que la mise à jour de son application avec ChatGPT ne serait pas autorisée tant que la restriction d’âge ne sera pas passée à 17 ans et plus sur l’App Store. L’application est actuellement autorisée pour les 4 ans et plus.

La mise à jour de BlueMail utilise la dernière API de chatbot conçue par ChatGPT pour aider à rédiger des e-mails en utilisant le contenu d’e-mails précédents et d’événements du calendrier. L’équipe de l’App Store s’inquiète du fait que les outils linguistiques alimentés par l’intelligence artificielle pourraient générer du contenu inapproprié pour les enfants et a demandé que l’application augmente sa limite d’âge à 17 ans ou plus. Une autre option est d’inclure un filtrage du contenu. Blix assure qu’un tel filtrage est déjà présent et estime que passer à une limite de 17 ans pourrait l’empêcher d’attirer de nouveaux utilisateurs potentiels.

« Apple fait en sorte qu’il soit très difficile pour nous d’apporter des innovations à nos utilisateurs », a déclaré Ben Volach, cofondateur de Blix, au Wall Street Journal. Pour sa part, un porte-parole d’Apple a simplement déclaré que le développeur peut contester le refus afin qu’une enquête soit lancée pour déterminer si la mise à jour doit être finalement acceptée ou non. Il est toutefois bon de noter que cette pratique est ouverte à n’importe quel développeur, ce n’est pas un cas spécifique ici.

Pour sa part, Microsoft a récemment mis à jour son application Bing sur iOS avec l’ajout de ChatGPT et il faut avoir au moins 17 ans pour la télécharger sur l’App Store. Il n’y a pas une restriction d’âge du côté d’Android et du Play Store pour cette application, suggérant qu’il s’agit bien d’une demande d’Apple.