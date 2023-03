Apple a déjà ajouté les nouvelles cartes plus détaillées au niveau de son application Plans dans plusieurs pays, dont en France. C’est aujourd’hui au tour de la Norvège, Finlande et Suède.

« Plans est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde tout en protégeant votre vie privée. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs grâce aux nouvelles fonctionnalités que nous lançons aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, le vice-président chez Apple chargé des services. « Plans a été entièrement repensée, avec une meilleure navigation, plus de détails et des informations de localisation plus précises. Elle comprend également d’excellentes fonctionnalités que seul Apple peut offrir, notamment Vue à 360° et le guidage en langage naturel. Il est désormais plus facile que jamais de trouver des endroits passionnants et de se rendre là où l’on veut aller ».

Les nouvelles cartes dans Apple Plans permettent d’avoir beaucoup plus de détails qu’auparavant. Il faut savoir qu’Apple s’appuyait avant sur des données tierces. Le groupe a ensuite décidé de créer sa propre base de données, ce qui a permis au passage d’avoir plus d’informations et un meilleur rendu visuel.

Comme dit précédemment, de nombreux pays ont déjà le droit à ces nouvelles cartes. On retrouve la France, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Irlande, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et plus encore.