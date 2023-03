Apple a l’habitude de proposer chaque année de nouveaux coloris pour les coques d’iPhone au moment où le printemps arrive et c’est justement ce qu’il va bientôt se passer pour les iPhone 14, comme le dévoile une fuite.

Nouveaux coloris à gauche et à droite sur la rangée du bas

Une photo du leaker Majin Bu révèle qu’Apple va bientôt proposer deux nouveaux coloris pour les coques en cuir des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ce sera violet et brun, qui s’ajouteront aux modèles existants disponibles en orange, vert forêt, minuit, encre violette et terre de Sienne.

Il est possible que les noms choisis par Apple soient violet profond et ocre. En effet, violet profond est un choix de coloris pour les coques en cuir des iPhone 12, tandis qu’ocre est une option pour les coques en cuir des iPhone 13. Apple a déjà recyclé les couleurs des coques dans le passé et l’histoire semble se répéter cette année.

Here you can see the difference between orange and this new orange mixed with brown pic.twitter.com/PN3itme0KH — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 5, 2023

L’actuel modèle orange à gauche, ocre à droite

L’année dernière, Apple avait annoncé les nouvelles coques des iPhone 13 le 8 mars. C’était un mardi. Il est possible que l’annonce pour les iPhone 14 se fasse cette semaine, et peut-être même demain. À noter qu’une récente rumeur a également annoncé qu’Apple s’apprêterait à lancer des iPhone 14 et 14 Plus en jaune. Eux aussi pourraient voir le jour dès cette semaine.