Apple a l’habitude de proposer un nouveau coloris pour ses iPhone autour du printemps. Cela continuerait en 2023 avec l’arrivée prochaine d’un iPhone 14 jaune.

iPhone XR

Si l’on en croit une fuite publiée sur Weibo, Apple va proposer au printemps un coloris jaune pour les iPhone 14 et 14 Plus. Il n’y a pas plus de détails pour le moment.

Comment dit précédemment, Apple aime bien proposer un nouveau coloris en cours de route. C’est notamment l’occasion de donner un petit coup de boost aux ventes. En mars 2022, nous avons eu le droit à un coloris vert pour les iPhone 13 et 13 mini. Pour leur part, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont eu le droit à un modèle vert alpin. Un an plus tôt, Apple a proposé le coloris mauve pour les iPhone 12 et 12 mini.

Pour rappel, il y a déjà eu un iPhone jaune dans le passé. En effet, ce fut le cas pour l’iPhone 11. Le même coloris était disponible en 2018 avec l’iPhone XR. Il devrait donc faire son retour cette année. Il n’est pour l’instant pas précisé si les iPhone 14 Pro auront le droit à une variante du jaune ou un autre coloris.

D’autre part, MacRumors annonce qu’Apple tiendra la semaine prochaine un briefing autour d’un produit. Il est possible que ce soit en lien avec le fameux iPhone 14 jaune. Ou bien il pourrait s’agir d’autre chose.