Lionel Messi, footballeur généreux et reconnaissant, aurait offert 35 iPhone 14 Pro à ses coéquipiers argentins de la Coupe du Monde (remportée par l’Argentine), un cadeau à 210 000 euros tout à fait digne du septuple ballon d’or. Ça, c’est la belle histoire que l’on nous racontait il y a quelques jours à peine, et comme trop souvent, cette belle histoire était en fait largement enjolivée… pour les besoins d’une marque (non, pas Apple) !

Les journalistes de RMC Sports ont mené une petite enquête de leur côté, et au final, il s’avère que les joueurs argentins n’auraient pas encore reçu les 35 iPhone 14 Pro en or. Il n’est en fait pas certain qu’ils les reçoivent un jour. Cette histoire aurait été montée de toute pièce par la société iDesign Gold afin de se faire un gros coup de pub. L’entourage de Leo Messi aurait en effet confirmé à RMC Sport que la star argentine n’avait jamais passé commande de ces appareils, laissant entendre que son nom avait été utilisé sans son accord express. Dommage, l’histoire était aussi belle qu’un peu bling bling sur les bords…