Microsoft annonce un changement de taille pour Outlook : l’application pour gérer ses e-mails est désormais gratuite sur Mac. Une licence ou un abonnement à Microsoft 365 n’est plus nécessaire pour l’utiliser.

Outlook pour Mac prend en charge les comptes Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo et tout autre fournisseur de messagerie support l’IMAP. Microsoft a déjà remanié son application pour supporter nativement les Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1, M2 et leurs variantes Pro, Max et Ultra.

On retrouve aussi un widget dédié au niveau de macOS pour le calendrier et le support de Handoff pour permettre une interaction avec un iPhone ou iPadOS en commençant une tâche sur un appareil puis en la continuant sur un autre.

Outlook est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Voici comment Microsoft présente son application :