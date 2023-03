Quels ont été les 10 smartphones les plus vendus en 2022 ? Apple s’en sort très bien puisque huit modèles sont des iPhone. Les deux restants sont des Galaxy de Samsung selon les données du cabinet Counterpoint.

Apple domine le top 10

Le smartphone le plus vendu en 2022 a été l’iPhone 13, avec une part de marché de 5%. Il est suivi par l’iPhone 13 Pro Max et sa part de marché de 2,6%. L’iPhone 14 Pro Max arrive à la troisième place avec une part de marché de 1,7%.

Samsung arrive au pied du podium avec son Galaxy A13 et une part de 1,6%. Apple revient ensuite à la cinquième place avec l’iPhone 13 Pro (1,5%). On retrouve après l’iPhone 12 (1,5%), l’iPhone 14 (1,4%), l’iPhone 14 Pro (1,2%) l’iPhone SE 3 (1,1%) et enfin le Galaxy A03 de Samsung (1,1%).

L’iPhone 13 a été le smartphone le plus vendu en 2022, représentant 28% des ventes d’iPhone. Il a été le smartphone le plus vendu sur les principaux marchés tels que la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. En outre, l’iPhone 13 est resté le smartphone numéro un chaque mois depuis son lancement en septembre 2021 jusqu’en août 2022. Les baisses de prix qui ont suivi le lancement des iPhone 14 ont encore accru les volumes de l’iPhone 13 sur les marchés en développement. Les ventes de l’iPhone 13 ont été deux fois supérieures à celles de l’iPhone 13 Pro Max, le deuxième smartphone le plus vendu en 2022.

Aussi, pour la première fois, une variante Pro Max a généré plus de volume de ventes que les modèles Pro et standard en 2022. Cela a permis à l’iPhone 14 Pro Max de s’emparer de la troisième place. Il a été le smartphone le plus vendu en septembre, octobre et novembre 2022.

Dans le cas de Samsung, les deux smartphones qui sont dans le top 10 sont des modèles d’entrée de gamme. Il est vrai que cela représente un contraste notable avec les iPhone de la liste qui sont haut de gamme, à part l’iPhone SE 3.