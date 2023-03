Apple annonce la disponibilité de nouveaux coloris pour les coques des iPhone 14, ainsi que de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch. Cela intervient le même jour où le fabricant annonce ses iPhone 14 et 14 Plus en jaune. De plus, Apple a l’habitude de proposer des nouveautés avant le printemps.

Nouvelles coques pour les iPhone 14

Pour les iPhone 14, Apple propose maintenant la coque en silicone avec les coloris jaune canari, olive, bleu ciel et iris. Voici comment Apple présente ses coques :

À l’extérieur, la finition douce et soyeuse de la silicone offre un toucher agréable. Tandis qu’à l’intérieur, la protection est renforcée par une fine doublure en microfibre. Dotée d’aimants intégrés qui s’ajustent parfaitement à l’iPhone 14, la coque se fixe avec une aisance presque magique et offre une recharge sans fil plus rapide. Pour recharger votre iPhone, il vous suffit de le laisser dans sa coque et d’y fixer votre chargeur MagSafe ou de le déposer sur votre chargeur certifié Qi. Comme toutes les coques conçues par Apple, celle-ci a été soumise à des milliers d’heures de test lors de la conception et de la fabrication. Elle sublime votre iPhone, mais le protège aussi des rayures et des chutes.

Le prix est de 59€ pour chaque coque disponible sur l’Apple Store en ligne pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

De nouveaux bracelets pour l’Apple Watch

Du côté de l’Apple Watch, Apple propose de nouveaux bracelets. On retrouve notamment les coloris vert tendre, jaune canari, olive et brume violette pour le bracelet Boucle unique. Du côté du bracelet Boucle unique tressée, on retrouve olive, orange vif et brume violette. Pour le bracelet Sport, Apple propose maintenant bleu ciel, orange vif et olive. A noter que la collection Hermès a également le droit à de nouveaux coloris.

Tous les bracelets sont disponibles sur cette page.