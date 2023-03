Apple annonce aujourd’hui l’arrivée du coloris jaune pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Ce n’est en soi pas réellement une surprise puisque les rumeurs avaient déjà annoncé l’arrivée imminente de ce modèle.

Lancement des iPhone 14 et 14 Plus en jaune

« Les gens adorent leur iPhone et s’en servent tous les jours pour tout ce qu’ils font, et maintenant il y a un ajout passionnant à la gamme avec un nouveau coloris jaune pour l’iPhone 14 jaune et l’iPhone 14 Plus », a déclaré Bob Borchers, vice-président d’Apple pour le marketing mondial des produits. « L’autonomie extraordinaire, le design léger, les fonctions d’appareil photo et de vidéo de niveau professionnel, les fonctions de sécurité révolutionnaires telles que les appels d’urgence par satellite, et tout ce qu’iOS 16 a à offrir font de l’iPhone 14 une excellente option pour tous ceux qui sont à la recherche d’un nouvel iPhone », ajoute le dirigeant.

Il faut savoir qu’Apple aime bien proposer un nouveau coloris en cours de route. C’est notamment l’occasion de donner un petit coup de boost aux ventes. En mars 2022, nous avons eu le droit à un coloris vert pour les iPhone 13 et 13 mini. Pour leur part, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont eu le droit à un modèle vert alpin. Un an plus tôt, Apple a proposé le coloris mauve pour les iPhone 12 et 12 mini.

Pour rappel, il y a déjà eu un iPhone jaune dans le passé. En effet, ce fut le cas pour l’iPhone 11. Le même coloris était disponible en 2018 avec l’iPhone XR. Il devrait donc faire son retour cette année. Il n’est pour l’instant pas précisé si les iPhone 14 Pro auront le droit à une variante du jaune ou un autre coloris.

Les iPhone 14 et 14 Plus en jaune seront disponibles en précommande dès le 10 mars à 14 heures sur l’Apple Store en ligne. La commercialisation se fera le 14 mars, à partir de 1 019€. Rien ne change par rapport aux modèles existants, la seule nouveauté est l’extérieur avec le coloris jaune.