Nous sommes bien partis pour avoir dès cette semaine un nouveau coloris pour l’iPhone 14. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, l’annonce est « imminente ».

« Presque un an jour pour jour après l’annonce de l’iPhone 13 vert, une nouvelle couleur d’iPhone 14 est en effet imminente », indique Gurman dans un tweet.

La semaine dernière, une rumeur indiquait qu’Apple s’apprêtait à lancer des iPhone 14 et iPhone 14 Plus avec un coloris jaune. Dans la foulée, il s’était dit qu’Apple devait organiser en ce début de semaine un rendez-vous avec certains médias et YouTubeurs pour un produit. Il n’était pas précisé quel était le produit, mais il y a naturellement eu un lien avec l’iPhone 14 jaune au vu de la rumeur et de son timing.

Il faut savoir qu’Apple a l’habitude d’ajouter de nouveaux coloris pour ses iPhone au moment où le printemps arrive. C’est notamment l’occasion de donner un petit coup de boost aux ventes. En mars 2022, nous avons eu le droit à un coloris vert pour les iPhone 13 et 13 mini. Pour leur part, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont eu le droit à un modèle vert alpin. Un an plus tôt, Apple a proposé le coloris mauve pour les iPhone 12 et 12 mini.

Concernant le jaune, Apple a déjà proposé ce coloris dans le passé. C’était avec l’iPhone XR et l’iPhone 11.