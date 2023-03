Apple annonce aujourd’hui la disponibilité d’une mise à jour pour son application musicale GarageBand sur Mac. Elle se veut importante puisqu’il est question d’une amélioration de la sécurité.

« Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs », indique Apple au niveau des notes de GarageBand sur le Mac App Store. Il n’y a malheureusement aucune information précise sur les correctifs importants en question.

GarageBand est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Il existe aussi une version sur iOS compatible iPhone et iPad, mais celle-ci n’a pas le droit à la mise à jour avec les correctifs importants.

Voici comment Apple présente son application :

GarageBand est le moyen le plus simple de créer sur votre Mac un superbe morceau de musique. Ajoutez à votre morceau des grooves de batterie réalistes, parfaitement conçus et produits à l’aide de Drummer. Modelez facilement le son de tous les instruments de la bibliothèque de sons grâce aux Smart Controls. Associez des amplis de guitare électrique, des enceintes et des pédales avec Amp Designer et Pedalboard, ou boostez les basses avec Bass Amp Designer. Contrôlez GarageBand et jouez de n’importe quel instrument logiciel sans fil sur votre iPad avec l’app Logic Remote. Utilisez iCloud pour synchroniser vos projets GarageBand sur plusieurs ordinateurs Mac ou importez des morceaux GarageBand pour iOS directement depuis iCloud.