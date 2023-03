Les analystes de Wedbush sont à nouveau optimistes : les ventes d’iPhone repartiraient à la hausse en Chine, et le chiffre d’affaires des différents services connaitrait lui aussi un rebond important. Si l’on rajoute à ces bonnes nouvelles l’annonce imminente de nouveaux produits (dont le très attendu Reality Pro), Wedbush a de bonnes raisons d’afficher sa confiance, au point de fixer un objectif de cours AAPL à 190 dollars… après avoir abaissé cette même prévision de cours en début d’année (de 200 à 175 dollars). Jamais à cours d’une image forte, Wedbush estime qu’Apple est désormais « un navire Cupertino stable dans des eaux macro économiques agitées. »

La demande pour l’iPhone 14 Pro repartirait donc de plus belle, surtout en Chine, et il n’y aurait plus aucune indication qu’Apple souhaiterait diminuer la production, ce qui est généralement un signe de ventes solides. Wedbush entrevoit aussi avec gourmandise l’arrivée prochaine de nouveaux produits potentiellement disruptifs, à commencer par le Reality Pro, un casque VR déjà annoncé comme LA prochaine référence du secteur. Le lancement d’un service de location de hardware pourrait aussi doper le CA d’Apple tandis que la division des services profiterait de 100 millions d’utilisateurs supplémentaires grâce aux nouveaux utilisateurs de l’iPhone.

Toujours dans les motifs d’optimisme, l’iPhone 15 devrait mieux se vendre que son prédécesseur, notamment grâce à un gain supérieur de puissance (en pourcentage) et aussi parce que 25% de la base installée d’utilisateur d’iPhone n’aurait pas changé de mobile depuis plus de 4 ans.