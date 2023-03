Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient bel et bien embarquer un meilleur scanner LiDAR. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué le sujet et une nouvelle fuite va dans son sens.

Blayne Curtis et Tom O’Malley, analystes à la banque Barclays, déclarent que Sony pourrait fournir la majorité, voire la totalité, des composants du scanner LiDAR pour les deux iPhone 15 Pro qui seront lancés plus tard dans l’année. Il est notamment question de la diode laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL).

Dans son annonce le mois dernier, Kuo indiquait que Sony remplacerait Lumentum et WIN Semiconductors en tant que fournisseur exclusif des composants du scanner LiDAR pour les iPhone 15 Pro. La solution de Sony est plus économe en énergie et pourrait permettre au scanner LiDAR d’offrir de meilleures performances avec le même niveau de consommation d’énergie qu’aujourd’hui, ou des performances égales avec un impact moindre sur la batterie, ce qui serait positif pour l’autonomie.

Pour rappel, le scanner LiDAR a fait ses débuts chez Apple avec l’iPhone 12 Pro en 2020. Il peut mesurer la distance lumineuse et capturer des informations de profondeur.

Concernant les iPhone 15 Pro, les rumeurs font état de la présence de la puce A17, d’un port USB-C, d’un modèle en titane, du retrait des boutons mécaniques, de bordures un peu plus fines autour de l’écran et plus encore.