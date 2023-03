Apple TV+ ne va pas abandonner Shrinking, bien au contraire puisque le service de streaming annonce une saison 2 pour la série qui regroupe Jason Segel et Harrison Ford.

Shrinking suit Jimmy, un thérapeute en deuil, qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne. Outre Jason Segel et Harrison Ford, la série met en scène Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie et Luke Tennie.

La première saison comprend 10 épisodes, avec le 8e qui est diffusé aujourd’hui. Il y aura le 9e vendredi prochain et le 10e dans deux semaines.

« Nous avons adoré l’univers attachant, touchant et hilarant de Shrinking depuis le début, et c’est merveilleux de voir que les spectateurs du monde entier continuent de s’attacher à ces personnages au grand cœur », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Nous avons hâte que les spectateurs découvrent ce que le casting et l’équipe créative ont prévu pour la deuxième saison ».

Il n’y a pour le moment aucune information précise concernant la saison 2 de Shrinking sur Apple TV+.