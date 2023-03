Basée sur les livres livres à succès « Owl Diaries », la série Eva la petit chouette (« Eva the Owlet » en version originale) sera disponible dans Apple TV+ le 31 mars prochain. D’ici là, et parce qu’il faut bien faire patienter les petits bambins (enfants, mioches, marmots, diablotins, gamins, comme bon vous semblera) Apple TV+ nous gratifie d’un trailer rempli ras la gueule de bon sentiments et de gros yeux écarquillés. Certes, il faudra forcément passer son tour au delà des 4-5 ans bien tassé, mais Eva la petite chouette s’annonce tout de même bien chouette, grâce notamment à une direction artistique au delà du mignon et qui devrait occuper nos garnements en culottes courtes pendant au moins quelques heures. Le casting voix de la série est assuré (en VO) par Evie Hsu, Vivienne Rutherford, ou bien encore Sascha Yurchak.



Pour ceux qui ne craindraient pas d’apprendre très tôt la langue de Shakespeare à leurs marmots, la collection des Owl Diaries (malheureusement non traduite en français) est disponible au complet sur Amazon.