Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de My Kind of Country, son futur concours de musique country. Le programme sera disponible le 24 mars sur la plateforme de streaming.

My Kind of Country réinvente le concours télévisé de musique country pour offrir une opportunité à des artistes originaux du monde entier. Les coachs Jimmie Allen, Mickey Guyton et Orville Peck sélectionnent chacun une liste de jeunes talents qu’ils invitent à Nashville, berceau de la musique country, pour présenter leur son unique. L’artiste qui remportera le concours recevra un prix exceptionnel de la part d’Apple Music, et bénéficiera d’un soutien et d’une exposition sans précédent sur la plateforme de streaming.

Voici les participants du programme :

Ale Aguirre (Chihuahua, Mexique)

Dhruv Visvanath (New Delhi, Inde)

Camille Parker (Durham, États-Unis)

Justin Serrao (Johannesburg, Afrique du Sud)

Ashlie Amber (Nashville, États-Unis)

Chuck Adams (Nashville, États-Unis)

The Betsies — Zel et Landi Degenaar (Le Cap, Afrique du Sud)

Wandile (Johannesburg, Afrique du Sud)

Alisha Pais (Goa, Inde)

The Congo Cowboys — Julie Sigauque, Simon Attwell et Chris Bakalanga (Le Cap, Afrique du Sud)

Ismay Hellman (Petaluma, États-Unis)

Micaela Kleinsmith (Le Cap, Afrique du Sud)

Comme dit précédemment, My Kind of Country fera ses débuts en streaming sur Apple TV+ le 24 mars.