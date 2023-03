Apple mise beaucoup sur la santé, tout particulièrement avec l’Apple Watch. Un autre secteur concerne les AirPods, avec des fonctionnalités de santé auditive qui arriveraient d’ici 2025 selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les AirPods pourraient obtenir des données d’audition d’une certaine façon d’ici deux ans. L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà souligné l’ajout futur de fonctions de surveillance biométrique pour ce qui est de la santé. Les dépôts de brevets d’Apple décrivent un système de surveillance de la condition physique basé sur des écouteurs qui intègrent un capteur biométrique avancé pour détecter les mesures physiologiques, notamment la température, la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration et plus encore, le tout par contact avec la peau et via des capteurs de mouvement intégrés. Kevin Lynch, vice-président de la technologie d’Apple, a également laissé entendre que les AirPods pourraient être une source de données de santé supplémentaires à l’avenir. Il en va de même pour le Wall Street Journal.

Pour rappel, Apple a déjà ajouté aux AirPods plusieurs fonctions axées sur l’audition. Il y a notamment l’écoute en temps réel avec l’iPhone qui agit comme un micro pour transmettre le son aux AirPods ou écouteurs Beats. Il y a également l’amplificateur de conversation qui permet de mieux entendre la personne qui parle en face de soi. Mais ces fonctionnalités ne sont pas officiellement conçues pour faire office de remplacement d’un appareil auditif, essentiellement parce que l’agence américaine FDA (en lien avec la santé) n’a pas encore donné son feu vert.

Une bonne nouvelle est que les nouveautés d’Apple pourraient bien être disponibles sur les AirPods existants grâce à une mise à jour logicielle. Mais dans le même temps, il n’est pas impossible qu’Apple réserve les nouveautés aux futurs AirPods pour pousser à l’achat.