The Guardian était l’un des premiers journaux à rejoindre Apple News lors du lancement de la plateforme en 2015. Mais le média britannique a ensuite décidé de quitter l’aventure. Voilà qu’il fait son retour, comme le rapporte Press Gazette.

Retour de The Guardian sur Apple News

The Guardian a débarqué sur Apple News en 2015, avant de quitter le service en 2017, notamment pour se focaliser sur le développement de sa proposition de revenus pour les lecteurs, alors naissante, sur sa propre plateforme. Il y a ensuite eu un retour sur Apple News aux États-Unis en 2020 et en Australie en 2021. 2023 marque l’année du retour au Royaume-Uni et au Canada.

Pourquoi ce retour ? Pour deux raisons essentiellement. La première est qu’Apple a opéré à des changements, ce qui permet notamment à The Guardian de vendre des abonnements et accepter des dons de lecteurs par le biais de l’application. La seconde est liée à la commission puisque celle-ci est désormais de 15% au lieu de 30% auparavant. Cela s’explique par le fait que le journal est maintenant disponible sur tous les territoires où Apple News est disponible (États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Australie). En étant sur moins de territoires, la commission est de 30%.

Anna Bateson, la directrice générale du journal, a indiqué dans un e-mail adressé aux employés que le retour sur Apple News au Royaume-Uni s’explique après le succès aux États-Unis et en Australie. Elle ajoute :

Depuis lors, nous avons continué à développer nos propres plateformes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et dans le monde entier en tant que destinations fortes, mais nous pouvons également voir des opportunités significatives pour atteindre un public plus large pour notre journalisme et les avantages commerciaux associés grâce au partenariat avec Apple News — qui a maintenant rendu plus facile pour les éditeurs de générer des soutiens et des revenus publicitaires à partir de leurs plateformes.

En France et ailleurs, Apple News est seulement disponible sous forme de widgets avec six articles. Il n’y a pas l’application bien plus complète pour lire les articles des différents médias.